Услуги предоставляются КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия.

Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денежные средства, передаваемые брокеру, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно по адресу https://rencredit.ru/disclosure/brokerage-services/brokerage-rates/.

C 1 января по 31 декабря 2022 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции Регламент проведения мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам». Взимается комиссия по сделкам с иностранной валютой в размере 0,5% от суммы сделки при покупке и 0,1% от суммы сделки при продаже. Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли.